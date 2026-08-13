MLB: ¡Encendido! Luis Torrens iguala marca de jonrones de 2025 en tiempo récord

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Luis Torrens continúa atravesando un buen momento ofensivo con los Mets de Nueva York y volvió a demostrar su poder este jueves frente a los Bravos de Atlanta, que terminó en derrota de los metropolitanos (6x3) para perder la serie en condición de visitante desde el Truist Park.

El receptor venezolano conectó un cuadrangular, anotó una carrera y remolcó otra, terminando la jornada de 3-1 para contribuir a la producción ofensiva de los metropolitanos. La conexión llegó en la parte alta del sexto inning para remolcar la primera carrera de su equipo, saliendo a una velocidad de 101.2 millas por hora y recorriendo 375 pies de distancia.

Con este batazo de vuelta completa, Torrens llegó a cinco jonrones en la temporada 2026, cifra que ya le permite igualar los cuadrangulares que consiguió durante toda la campaña anterior con los Mets. Además, esos cinco vuelacercas representan, por ahora, la segunda mayor cantidad de su carrera en las Grandes Ligas.

Luis Torrens encendido en los últimos siete juegos

Lo más llamativo es que el venezolano alcanzó esa cantidad en menos partidos que en 2025. La temporada pasada necesitó participar en 93 encuentros para llegar a cinco bambinazos, mientras que en esta campaña lo consiguió después de apenas 72 compromisos. Su producción también ha tomado fuerza durante agosto, mes en el que suma tres cuadrangulares en los últimos siete juegos, luciendo promedio al bate de .304, nueve empujadas y un slugger de .739 en 23 apariciones al plato.

Torrens, además, acumula 34 carreras impulsadas en la presente temporada y está teniendo un agosto especialmente productivo, con ocho remolcadas y un promedio de bateo de .375 en lo que va del mes. El receptor venezolano sigue aprovechando sus oportunidades y su creciente aporte ofensivo le permite a los Mets contar con una pieza cada vez más importante en su alineación.