MLB: Ronald Acuña Jr. demuestra otra vez que tiene un cañón en su brazo

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Segunda mitad de la temporada 2026 y todavía algunos peloteros buscan retar a Ronald Acuña Jr. en el jardín derecho. Y es que ya son varias víctimas las que han caído ante el potente cañón del venezolano, quien ya tiene calculado el ángulo, la distancia, la fuerza y la velocidad para hacer un tiro preciso a la intermedia.

Otra jugada de lujo para Acuña

En esta ocasión, el de La Sabana concretó un gran out que hizo estallar de emoción a todos los fanáticos en el Truist Park. En un partido que ganaron los Bravos de Atlanta por 6 a 3 sobre los Mets de Nueva York, Acuña firmó otra magnífica jugada para el recuerdo.

A la altura del quinto episodio, Jared Young conectó una línea hacia la pradera derecha, pero en su ambición de alcanzar la segunda base terminó puesto out con el lanzamiento del venezolano.

Cabe agregar que a nivel ofensivo ligó de 3-2 con doble, una carrera impulsada y dos anotadas. Dicha remolcada fue justamente en la baja del quinto, y sirvió para aumentar a tres la diferencia en ese entonces.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB