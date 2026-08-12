MLB: Willson Contreras trabaja para superar su primer mal momento de la temporada

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2026 ha sido, sin duda alguna, el mejor año en la carrera de Willson Contreras. El toletero criollo fue cambiado en diciembre de 2025 a los Medias Rojas de Boston, equipo en el que las cosas han ido de maravilla para él.

El venezolano ha estado a un nivel sobresaliente en ambas facetas del juego, pero ha destacado especialmente por su ofensiva. En 109 juegos, registra average de .280, OPS de .912 y OPS ajustado de 157, gracias a sus 23 cuadrangulares y 43 extrabases, que le han valido para remolcar 70 carreras en esta zafra.

Sin embargo, a pesar del pletórico nivel que ha mostrado en la caja de bateo, los últimos juegos han significado la primera racha negativa de Willson Contreras en lo que va de la temporada 2026, lo que ha encendido las alarmas, y además, ha coincidido con varias molestias físicas y con una seguidilla de cuatro caídas en fila para Boston.

Willson Contreras en mala racha

Durante la histórica racha de 15 triunfos seguidos que vivió Boston en julio, Willson Contreras fue determinante, al batear para promedios de .361/.452/.778/1.230 en los 10 duelos que jugó durante la seguidilla. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos días es completamente opuesto.

En los últimos 15 juegos que ha disputado, el primera base de los Medias Rojas acumula tan solo ocho inatrapables en 44 turnos al bate, lo que lo deja con average de .182 y OPS de .640 en ese lapso de tiempo. Eso sí, a pesar de que no ha podido ser eficaz con el madero, tiene un OBP de .390, gracias a que ha negociado 11 boletos durante este mal momento, por lo que a pesar de su bajón, sigue encontrando maneras de aportarle a su equipo.