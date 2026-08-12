MLB: ¡Preocupación en Houston! José Altuve sale del duelo tras recibir pelotazo

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La reciente jornada de las Grandes Ligas no fue la mejor para los peloteros de posición venezolanos, ni en rendimiento, ni tampoco a nivel fortuito, y uno de los casos lamentables es el de José Altuve, quien preocupa a la organización de los Astros de Houston tras recibir un pelotazo.

Aunque durante el presente torneo, el experimentado venezolano solamente ha pasado por la lista de lesionados en una sola oportunidad, es claro que su frecuencia a ausentarse por molestias es cada vez más frecuente por la edad y esa es la mayor precaución para la novena "Sideral", aunque en primera instancia el panorama no parezca tan grave.

José Altuve abandona el encuentro ante Gigantes de San Francisco

"Astroboy" consumía su primer turno de la noche en el duelo ante Gigantes de San Francisco cuando fue víctima de un pelotazo en su pie izquierdo, en el que inmediatamente emitió gestos de dolor y, aunque trató de continuar en el choque, la decisión general fue sacarlo por precaución.

Este miércoles se conocerán los resultados de los exámenes, para determinar la gravedad del asunto. En Houston optan por el optimismo, aunque tienen las alarmas encendidas.

José Altuve cuenta con un antecedente complicado con los pelotazos

Cuando de pelotazos se habla, al "Pequeño Gigante" no le ha ido de lo mejor y lo que hace que con cada hit by pitch que recibe se encienda la preocupación es que en su franquicia siempre recuerdan el Clásico Mundial de 2023, que dejó fuera de acción a José Altuve por varias semanas.

En esa oportunidad, el criollo recibió un pelotazo en su muñeca por parte de Daniel Bard, vistiendo el uniforme de la selección de Venezuela.