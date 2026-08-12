MLB: ¡Hace de todo! Wilyer Abreu sentencia a Vladimir Guerrero Jr. con su brazalete

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La temporada que está teniendo Wilyer Abreu, sin duda alguna, es la mejor en lo que lleva de carrera con los Medias Rojas de Boston y un claro ejemplo de ello, fue lo que hizo en la reciente jornada ante los Azulejos de Toronto.

El jardinero venezolano, en esta oportunidad, no pudo evitar la derrota de su organización con un marcador de 5 carreras por 3. Sin embargo, hizo todo lo que estaba en sus manos, tras brillar tanto con el madero y también a la defensiva.

Primero fue con el madero

El batazo de cuatro esquinas llegó en la parte alta de la cuarta entrada, en un turno al bate clave ante los envíos del abridor diestro Dylan Cease. Abreu capitalizó un slider a 88 millas por hora que se quedó en la zona de contacto, impactando la bola con contundencia para proyectarla a una velocidad de salida de 96 millas por hora.

La pelota viajó con un ángulo de elevación de 32 grados hasta superar la cerca del jardín derecho en el Rogers Centre, alcanzando una distancia calculada en 370 pies, convirtiéndose en el bambinazo 21 del torneo para el zuliano.

Vladimir Guerrero Jr. no pudo contra el brazo de Wilyer Abreu

Posteriormente, lo que haría a nivel defensivo, luego de sentenciar en la segunda almohadilla al dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien se equivocó al retarlo.

"Vlady" pegó una línea pegada a la raya del jardín derecho del Rogers Center y cuando todos consideraban que era suficiente para llegar a la intermedia, Abreu le llegó rápidamente a esa pelota y, sin pensarlo, realizó un potente y certero disparo a segunda, para retirar al jugador de Toronto, tras un verdadero "tocate" desde los jardines, para seguir encaminado a un nuevo Guante de Oro.

El poderoso zurdo está demostrando que su segundo MVP de la semana no fue casualidad y sigue encaminado a la temporada con mejores registros en su carrera, quedando a tan solo un cuadrangular de empatar su marca personal de vuelacercas en un torneo, con los 22 que conectó en 2025.