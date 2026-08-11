MiLB: Carlos Rodríguez sigue pidiendo paso a las Grandes Ligas con una racha fantástica

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2026 ha sido un año, por ahora, fantástico para Carlos Rodríguez. El jardinero venezolano de los Padres de San Diego ha pasado casi toda la campaña en Triple A, con los El Paso Chihuahuas, y se puede decir que esta ha sido su mejor campaña ofensiva desde que está en el sistema del beisbol estadounidense.

El jardinero criollo, que en Venezuela ha destacado en varias zafras con el uniforme de los Navegantes del Magallanes, ha mostrado su característico contacto con el madero, pero además ha sumado una muy buena capacidad para conectar extrabases, lo que ha hecho que sus números se disparen y compensen su poco poder.

Además, el mes de agosto parece haberle caido como anillo al dedo a Carlos Rodríguez, ya que en este período de tiempo ha mostrado posiblemente su mejor versión, siendo elegido mejor jugador de la primera semana del mes en la categoría, con una buena seguidilla que lo hace soñar con la posibilidad de ser subido a las Grandes Ligas en el mes de septiembre.

Carlos Rodríguez apunta a Las Mayores

Sin duda, se puede decir con certeza que agosto ha sido exitoso para Carlos Rodríguez en estos primeros 11 días del mes. El criollo, que ha bateado por encima de .300 en sus últimos tres meses, batea para .393 de average en estos primeros seis juegos de agosto, en donde ha podido conectar 11 hits, un doble y tres triples, lo que lo ayuda mostrar un OPS demencial de 1.036.

El venezolano tiene cinco juegos consecutivos con al menos un inatrapable conectado, y solo se ha ponchado en tres de sus 28 apariciones al plato durante agosto, por lo que se puede decir con certeza que su presente es sumamente dulce.

Ante los problemas que han tenido los Padres de San Diego con el jardín izquierdo a lo largo de este año, no es descabellado pensar en que Carlos Rodríguez tenga pronto una oportunidad en las Grandes Ligas, algo que parece pedir a gritos con cada batazo que conecta.