¡Histórico! Pete Crow-Armstrong le da batalla a Ohtani por el MVP con increíble registro

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Mientras Los Angeles Dodgers y Shohei Ohtani atraviesan por un mes para el olvido en la presente temporada de las Grandes Ligas, Pete Crow-Armstrong se mantiene brillando con los Cachorros de Chicago y su nombre cada vez cobra fuerte para convertirse en aspirante al MVP en la Liga Nacional.

A sus 24 años, el jardinero de los Cubs se encuentra en ritmo de acumular 10.9 WAR en 2026, una cifra que lo colocaría entre las mejores campañas individuales del siglo XXI. Según el ranking, solo Barry Bonds (con tres zafras superiores a 11.9 entre 2001 y 2004) y Aaron Judge (11.3 en 2024 y 11.1 en 2022) han superado ese nivel desde el año 2000.

Lo más impresionante es que Crow-Armstrong todavía tiene casi dos meses de temporada por delante. Si mantiene este ritmo, no solo entraría en una conversación reservada para leyendas, sino que se convertiría en el primer jugador no llamado Bonds o Judge en alcanzar tal dominancia en las últimas dos décadas.

Pete Crow-Armstrong a ritmo de MVP

Una actuación de este calibre a tan temprana edad lo consolida como una de las verdaderas estrellas emergentes de la MLB y uno de los nombres a seguir de cara a los premios individuales y el futuro de los Cubs. Previo a la jornada de este martes 11 de agosto, el patrullero colecciona promedio al bate de .286, 26 jonrones, 71 remolcadas, 84 anotadas, 128 hits, 30 bases robadas, .388 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .932 en 119 encuentros.

Además de su registros individuales, su equipo luce encaminado a la Postemporada y en una caliente lucha por la cima en la División Central de la Liga Nacional, a solo 5.0 partidos de diferencia de Milwaukee Brewers, dueños del primer lugar. Su presentación reúne todos los requisitos para pelear por el Jugador Más Valioso y ponerle fin a la hegemonía impuesta por Ohtani, que se ha quedado con el galardón en las últimas temporadas en el viejo circuito.