MLB: ¿Se encienden las alarmas? Dodgers vuelven a ganar, pero Tarik Skubal falla en Los Angeles

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Una buena y otra preocupante para Los Angeles Dodgers en la jornada de este lunes por la noche en la presente temporada de las Grandes Ligas. La tropa de Dave Roberts vinieron de atrás para vencer a Kansas City Royals, pero Tarik Skubal falló en su primera presentación desde el Dodger Stadium.

El zurdo trabajó durante cinco entradas y necesitó 95 lanzamientos para conseguir los primeros 15 outs del encuentro, tolerando cuatro hits, tres carreras limpias, dos boletos y seis ponches para irse sin decisión. Asimismo, el serpentinero tuvo nuevamente dificultades para encontrar consistencia con su recta.

Los Dodgers se impusieron 6-5 a los Reales en un encuentro que significó apenas su segunda victoria en los ocho partidos disputados desde la llegada de Skubal mediante un cambio. El equipo venía bajo presión después de una gira complicada y, antes de iniciar una serie de siete encuentros en casa, el manager había desafiado públicamente a sus jugadores para cambiar la dinámica.

Tarik Skubal sigue sin cumplir con los Dodgers

Kansas City tomó ventaja de 3-0 en la tercera entrada gracias a un cuadrangular de dos carreras de Jac Caglianone, un batazo de 110.8 millas por hora que se convirtió en el jonrón más fuerte conectado contra Skubal esta temporada. Sin embargo, los angelinos reaccionaron rápidamente con un doble de Shohei Ohtani y un sencillo productor de Freddie Freeman.

Los Royals empataron el marcador en el séptimo capítulo mediante un jonrón de dos carreras de Kyle Isbel, pero Freeman respondió inmediatamente con otro sencillo productor de dos outs para devolverle la ventaja a los Dodgers. Finalmente, Edwin Díaz se encargó de cerrar el compromiso en el noveno inning, retirando sin mayores inconvenientes a la parte baja del lineup de Kansas City.