MLB: Miguel Rojas enfocado en cerrar su carrera con un tricampeonato

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2026 marcará el último año de la carrera de uno de los criollos más infravalorados que ha pasado por el mejor beisbol del mundo: Miguel Rojas. El campocorto venezolano ha tenido una trayectoria brillante, que lo ha hecho mantenerse durante 13 años en la Gran Carpa, siendo especialmente un maravilloso jugador defensivo.

Además, la consistencia y el trabajo duro han hecho que su estatus aumente con el pasar de los años. En 2023, volvió al equipo con el que inició su carrera, los Dodgers de Los Ángeles, para ser un utility defensivo en medio de un super equipo. Este regreso le permitió protagonizar uno de los momentos más memorables en la historia del beisbol, cuando empató el Juego 7 de la Serie Mundial de 2025 con un cuadrangular en el noveno inning.

Ahora, Miguel Rojas se prepara para sus últimas semanas como jugador profesional, algo que ha asumido con bastante naturalidad, al punto de que casi no le da importancia, ya que su foco se mantiene en su rol de líder del clubhouse.

Miguel Rojas se prepara para colgar los spikes

"Estoy de verdad bien enfocado en lo que estoy haciendo este año, en el día a día, en cuál es el trabajo que tengo para ese día", fue lo primero que dijo Miguel Rojas, al hablar sobre su mentalidad a solo semanas de que su carrera llegue al final.

Eso sí, el oriundo de Los Teques dejó en claro que no ha pensado tanto en eso, porque la dinámica del equipo le demanda otra cosa. "Es distinto diariamente, por mi rol en el equipo. Creo que eso me ha mantenido, quizás, un poco ocupado mentalmente, en controlar lo que puedo controlar ahora mismo. Obviamente, sé que en algún momento será el fin de mi carrera. Ya no habrá más juegos de pelota para mí. Pero creo que no enfocarme en eso me ayuda bastante a estar presente en lo que estamos tratando de lograr este año", comentó.

Además, Miguel Rojas también resaltó que todos deben estar en la misma página si quieren obtener el ansiado tricampeonato. "Estamos pasando por un momento donde necesitamos el apoyo de cada uno de los jugadores del equipo. No sería grato de mi parte estar pensando simplemente en mí, lo que va a ser el final de mi carrera", sentenció.