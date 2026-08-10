MLB: Gabriel Moreno brilla con D-backs gracias a una fórmula explosiva

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Gabriel Moreno puede ser el mejor receptor venezolano de la actualidad de Grandes Ligas. Sin embargo, las lesiones siempre le han restado tiempo de juego en Diamondbacks de Arizona. Por esa razón en 2026 el equipo adoptó una estrategia sólida para mantenerlo sano y explosivo.

La estabilidad física ha sido la gran aliada de Moreno desde el mes de mayo, permitiéndole firmar la campaña más productiva de su trayectoria con un promedio de .303, ocho cuadrangulares y 50 remolcadas. Esto es gracias a tener a James McCann en el equipo para dosificarlo.

La estrategia de descanso le ha servido a Gabriel para mantenerse lo más sano posible. McCann es un suplente de lujo y un bateador designado élite para mantener el desgaste físico del venezolano en un punto bajo, los resultado son fantásticos para D-backs en 2026.

Gabriel Moreno: sus sensaciones durante la temporada 2026

Gabriel Moreno lejos de la carga diaria detrás del plato, el Guante de Oro del 2023 ha sabido aprovechar los días como designado para mantenerse fresco y enfocado: "Me he sentido muy bien. En buen ritmo, saludable, debo tratar de seguir dando mi 100% y aprovechar este momento".

Torey Lovullo, manager de D-backs, reconoció la competencia de sus receptores: "Está haciendo que ambos sean mejores. Veo muy bien el lazo entre McCann y Moreno. Trabajan muy bien juntos". Lo que está claro es que la organización de Arizona se beneficia del nivel de ambos.

Números de Gabriel Moreno con D-backs en 2026

Gabriel Moreno ha demostrado que tiene el talento suficiente para ser un pelotero élite en Grandes Ligas. Aún necesita mejorar en el aspecto físico para tener temporadas consecutivas siendo el cátcher titular de una organización. Sin embargo, ha mostrado una mejora considerable.

Números de Moreno en 2026:

- 90 juegos, 318 turnos, 48 anotadas, 96 hits, 21 dobles, 8 jonrones, 51 impulsadas, 42 boletos, 55 ponches, 4 bases robadas, .302 PRO, .382 OPB, .443 SLG, .825 OPS