MLB: El dato que deja en evidencia la excelencia de Luis Arráez con el madero

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Las cosas no funcionaron para Luis Arráez en la jornada dominical en las Grandes Ligas, luego fallar en seis apariciones al plato en la victoria en entradas extras de los Filis de Philadelphia (7x6) sobre los Azulejos de Toronto. Sin embargo, el venezolano se mantiene sólido en busca de su cuarto título de bateo en la Liga Nacional.

Al irse 6-0 frente a los canadienses, el camarero igualó una marca negativa que solamente había registrado una vez anteriormente en su carrera. Sin embargo, la estadística termina siendo mucho más llamativa cuando se coloca en contexto: el criollo apenas ha tenido dos partidos de seis turnos sin conectar imparables en sus 951 encuentros disputados en Las Mayores.

La primera ocasión en que Arráez terminó un compromiso de 6-0 ocurrió el 24 de marzo de 2024, cuando todavía pertenecía a los Marlins de Miami. Desde su debut en 2019, el bateador zurdo se ha ido en blanco en 241 encuentros en los que ha tomado al menos un turno, pero únicamente en dos oportunidades ha terminado sin hits después de consumir seis visitas al plato. En esta última jornada, además, puso la pelota en juego en cinco de sus seis turnos.

Luis Arráez mantiene su liderazgo en la Liga Nacional

A pesar de este tropiezo, la temporada del venezolano continúa siendo destacada. Arráez todavía aparece como líder bate y mantiene su objetivo de pelear por el liderato de imparables en las Grandes Ligas. Tomando en cuenta su paso previo por los Gigantes de San Francisco, actualmente presenta una línea ofensiva de .320/.365/.441, cifras que reflejan nuevamente su capacidad para producir ofensivamente con una notable regularidad.

Además, su adaptación a los Filis de Filadelfia ha comenzado de manera positiva. Don Mattingly continúa utilizándolo como cuarto bate y, aunque no pudo remolcar carreras en esta jornada, el de San Felipe ya suma cinco impulsadas en sus primeros seis partidos con el conjunto de Filadelfia y también logró anotar una carrera. Así, incluso una de sus noches más discretas sirve para dimensionar lo poco habitual que resulta verlo atravesar una jornada completamente improductiva.