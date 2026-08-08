MLB: El espectacular elogio de Bob Abreu a Luis Arráez

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Durante el homenaje a Chase Utley en el fin de semana del Muro de la Fama de los Phillies de Filadelfia, sirvió como punto de encuentro para dos de los bateadores venezolanos más puros de las últimas décadas: Bob Kelly Abreu y Luis Arráez.

Abreu, inmortalizado en el templo de los Phillies, no dudó en destacar el talento de su compatriota con su habitual carisma, señalando entre risas que eran "dos pendejitos que batearon ahí en las Grandes Ligas". El guiño del "Come Dulce" respalda el momento dulce que atraviesa Arráez, quien ha caído como anillo al dedo en la alineación del conjunto de Pensilvania.

Un arranque sin precedentes en la franquicia

El impacto de Luis Arráez en Filadelfia ha sido inmediato. De acuerdo con los registros de la especialista Sarah Langs, el toletero zurdo se convirtió en el primer jugador en los más de 140 años de historia de la franquicia en registrar al menos un extrabase y una carrera impulsada en cada uno de sus primeros tres juegos (contabilizando estadísticas oficiales de remolcadas desde 1920).

En sus primeros tres compromisos con los Phillies, "La Regadera" ostenta una línea ofensiva astronómica: .385 de promedio, .385 de OBP y un impresionante slugging de 1.154.

Números de Arráez en sus primeros 3 juegos: