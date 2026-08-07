MLB: Bryce Harper destaca las habilidades de Luis Arráez en Phillies

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Bryce Harper es el líder de Phillies de Philadelphia gracias a su juego. Eso sí, le ha costado lograr la química necesaria para ganar la Serie Mundial. Sin embargo, eso parece haber cambiado con Luis Arráez; a quien considera un pelotero de otra época por sus habilidades al bate.

Harper en la victoria 7-3 de Phillies sobre Nacionales de Washington destacó el trabajo de Luis Arráez: "Es increíble su habilidad para hacer contacto. Eso ya no se ve hoy en día. El es un jugador de otra época, solo sale ahí y batea hacia todos los sectores del terreno".

Palabras que enaltecen el rendimiento del venezolano en un equipo donde podría encajar perfectamente. Arráez no solo aporta, contagia a sus compañeros para tener mejores turnos al bate, desde la disciplina; pero también desde un lanzador cansado por tener un turno largo con el criollo.

MLB: Luis Arráez y su impacto ofensivo en Phillies rumbo a postemporada

Luis Arráez es uno de los bateadores más letales en los últimos 5 años en Grandes Ligas. Su rendimiento ofensivo ha sido superlativo para embazarse a lo largo de su carrera; eso es precisamente lo que necesita Phillies de Philadelphia para lo que viene en postemporada 2026.

Arráez en la victoria 7-3 de Phillies contra Nacionales de Washington registró: 4 turnos, 2 hits, 1 doble, 1 carreras impulsadas. Con esos números se mantiene en el liderato de promedio de Liga Nacional con .326, pero además, aportó a una nueva victoria de Philadelphia.

El pelotero venezolano tendrá un impacto al llegar a base mediante hit o base por bolas. Además de cansar a los lanzadores rivales con cuentas altas, sus compañeros tendrán un jugador en base en cada turno. Esto lo va a llevar a anotar muchas carreras en un equipo encendido.

Números de Bryce Harper y Luis Arráez en 2026