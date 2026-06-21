MLB: El histórico ciclo de Bryce Harper deslumbra en la paliza de los Phillies sobre Mets

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Bryce Harper siempre se ha caracterizado por jugar al límite, y esa agresividad finalmente rindió frutos históricos. La noche del sábado, el estelar pelotero de los Phillies de Filadelfia logró el primer ciclo de su laureada carrera en las Grandes Ligas.

Necesitó apenas cuatro turnos al bate para completar la difícil hazaña. El momento cumbre llegó cuando conectó un profundo batazo hacia el hueco entre los jardines izquierdo y central. Con una amplia ventaja en la pizarra, Harper no dudó en arriesgarse buscando el ansiado triple.

La lentitud de su compañero Kyle Schwarber corriendo desde la primera base obligó a la defensiva a lanzar hacia el plato. Esta situación le abrió la puerta a Harper para deslizarse quieto en la tercera almohadilla, desatando la euforia total en el estadio al completar la proeza.

Una hazaña esquiva y un club exclusivo

Harper ya presume de un currículum envidiable que incluye dos premios MVP, un Novato del Año y un MVP de la Serie de Campeonato. Sin embargo, batear la escalera se le había negado rotundamente durante los primeros 1,861 juegos de su trayectoria profesional.

Al llegar a la antesala, el bateador zurdo miró al cielo en señal de agradecimiento y luego saludó con el casco a la multitud. Su hazaña tiene tintes inmensos para la franquicia, uniéndose a un grupo sumamente exclusivo de peloteros en la historia de Filadelfia.

Se convirtió en el primer jugador de los Phillies en lograr el ciclo en sus primeros cuatro turnos al bate desde Gregg Jefferies. Tuvieron que pasar casi treinta años, pues Jefferies logró exactamente esta misma hazaña el lejano 25 de agosto de 1995.

El fin de una mala racha y récords colectivos

La gesta del astro cobró aún más valor considerando que llegó tras una sequía ofensiva de solo un hit en sus últimos 22 turnos. Para romper este letargo, salió temprano a la práctica de bateo con sus compañeros, una rutina inusual que funcionó a la perfección.

Pero Harper no estuvo solo en esta noche de registros históricos para los Phillies. A la poderosa ofensiva de Filadelfia le bastaron apenas tres entradas completas para superar el récord histórico de la franquicia de más extrabases conectados en un solo encuentro.

El gran escudero de la jornada fue Kyle Schwarber, quien firmó una exhibición de poder descomunal. El toletero conectó dos monstruosos cuadrangulares de más de 450 pies en el tercer episodio, y añadió un tercer bambinazo a su cuenta en la séptima entrada.

Una victoria redonda en el diamante

El dominio de Filadelfia fue absoluto y avasallador desde todos los frentes posibles. Prácticamente todos los jugadores titulares de la alineación, con la única excepción de Gabriel Rincones Jr., conectaron al menos un indiscutible durante la abultada victoria sobre sus rivales.

Desde el montículo, el lanzador Cristopher Sánchez también cumplió con creces para respaldar el histórico desempeño de sus compañeros ofensivos. El abridor dominicano lució intratable al lanzar seis sólidas entradas, permitiendo apenas una carrera producto de un cuadrangular solitario.