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MLB: William Contreras asume dos lideratos entre receptores tras jornada multi-hit

El careta venezolano de los Cerveceros de Milwaukee es uno de los bateadores más productivos de la Liga Nacional

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 20 de junio de 2026 a las 06:46 pm
MLB: William Contreras asume dos lideratos entre receptores tras jornada multi-hit
Foto: MLB
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William Contreras no ha parado de batear en las últimas semanas, algo que lo ha impulsado a la cima de dos apartados ofensivos entre receptores. Si bien para este sábado duplicó en cuatro visitas al plato, al final los Cerveceros de Milwaukee sufrieron una remontada en la baja del noveno para caer 4 a 3 ante los Bravos de Atlanta.

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Un Contreras líder en hits y promedio

Los dos sencillos del venezolano no le permitieron aumentar sus estadísticas de carreras impulsadas, pero el que conectó en el sexto terminó siendo clave. Y es que dicho imparable sirvió para llenar las bases y que posteriormente sus dos siguientes compañeros remolcaron las anotaciones para tomar la delantera en la pizarra.

De esta manera, William Contreras llegó a 79 hits en lo que va de temporada 2026, mientras que su promedio se elevó a .289 luego de 70 presentaciones. Justamente, con ambas cifras asumió los respectivos lideratos de la MLB entre receptores.

Números de William Contreras en la temporada 2026

  • 70 juegos
  • 273 turnos al bate
  • 79 hits
  • 12 dobles
  • 6 jonrones
  • 43 carreras impulsadas
  • 41 carreras anotadas
  • .289 AVG
  • .351 OBP
  • .399 SLG
  • .750 OPS

Foto: MLB

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