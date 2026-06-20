MLB: William Contreras asume dos lideratos entre receptores tras jornada multi-hit

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William Contreras no ha parado de batear en las últimas semanas, algo que lo ha impulsado a la cima de dos apartados ofensivos entre receptores. Si bien para este sábado duplicó en cuatro visitas al plato, al final los Cerveceros de Milwaukee sufrieron una remontada en la baja del noveno para caer 4 a 3 ante los Bravos de Atlanta.

Un Contreras líder en hits y promedio

Los dos sencillos del venezolano no le permitieron aumentar sus estadísticas de carreras impulsadas, pero el que conectó en el sexto terminó siendo clave. Y es que dicho imparable sirvió para llenar las bases y que posteriormente sus dos siguientes compañeros remolcaron las anotaciones para tomar la delantera en la pizarra.

De esta manera, William Contreras llegó a 79 hits en lo que va de temporada 2026, mientras que su promedio se elevó a .289 luego de 70 presentaciones. Justamente, con ambas cifras asumió los respectivos lideratos de la MLB entre receptores.

Números de William Contreras en la temporada 2026

70 juegos

273 turnos al bate

79 hits

12 dobles

6 jonrones

43 carreras impulsadas

41 carreras anotadas

.289 AVG

.351 OBP

.399 SLG

.750 OPS