MLB: Robert Suárez va a ritmo de récord entre los brazos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Lo que está haciendo Robert Suárez es una auténtica locura, el venezolano ha lúcido indescifrable y tras otra notable labor este viernes, se pone a ritmo de récord entre los lanzadores venezolanos.

La novena de Bravos de Atlanta logró superar por la mínima 3 carreras por 2 a Cerveceros de Milwaukee y Suárez se encargó de lanzar 1.1 episodios en blanco, para sumar su hold número 12 en la campaña.

Robert Suárez podría implantar un récord entre los lanzadores venezolanos

Luego de esa nueva presentación en blanco, Robert dejó su efectividad en un ínfimo número de 0.56, luego de aceptar solamente dos carreras limpias en 32.0 tramos completos lanzados, un dominio increíble.

Aunque aún le falta camino por recorrer todavía, la constancia que ya demuestra Suárez en esta zafra lo proyecta a una temporada récord en la que podría convertirse en el primer lanzador venezolano en completar 50 o más innings con una efectividad inferior 1.00, según lo indicado por el portal El Emergente.

Lista de lanzadores venezolanos con la efectividad más baja acumulando 50 o más episodios de labor:

Brusdar Graterol: 1.20 en 67.1 IL (2023)

Ugueth Urbina: 1.30 en 69.1 IL (1998)

Ranger Suárez: 1.36 en 106 IL (2021)

Rafael Betancourt: 1.47 en 79.1 IL (2007).

Robert Suárez busca entrar a una lista selecta en Atlanta

El lanzallamas venezolano no solamente podría hacer historia entre sus compatriotas, también podría unirse a los únicos dos pitchers en la historia de Bravos de Atlanta con una efectividad por debajo de 1.00.

Estos son: Chris Hammond, quien ostentó un porcentaje de carreras limpias de 0.95 en 2002 tras 76 entradas de labor y Eric O'Flaherty con efectividad de 0.98, tras 73.2 tramos lanzados en 2011.