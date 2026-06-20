MLB: Moisés Ballesteros fue enviado a Triple A

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Los Cachorros de Chicago tomaron una decisión drástica respecto a su roster antes del inicio de la serie de este viernes contra los Azulejos de Toronto. El receptor y slugger venezolano Moisés Ballesteros fue enviado a la sucursal Triple A en Iowa, con el objetivo de que recupere el ritmo ofensivo que lo llevó a las Grandes Ligas.

El bache ofensivo que detonó el descenso de Moisés Ballesteros

A sus 22 años, Ballesteros experimentó la crudeza del pitcheo de la Gran Carpa durante el último mes de competencia. El joven bateador cayó en un bache prolongado del cual no pudo salir, registrando una línea ofensiva de .125/.212/.159 en sus pasados 31 compromisos. La falta de contacto y la pérdida de contundencia en sus conexiones encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

En sus últimos 34 juegos oficiales, el panorama no fue distinto. Ballesteros promedió apenas .128 de average tras consumir 94 turnos al bate, sumando solamente un cuadrangular, siete carreras impulsadas, cuatro anotaciones y una base robada. Estas cifras forzaron a la directiva a buscar una alternativa en el mercado interno.

El plan de los Cachorros en Triple A Iowa

La asignación a las ligas menores no representa un castigo definitivo, sino un proceso de ajuste técnico y mental para el prospecto. En Iowa, Ballesteros tendrá garantizados turnos al bate diarios, una regularidad que en el equipo grande comenzó a perder debido a las exigencias de la competencia en la División Central de la Liga Nacional.

El panorama para el receptor venezolano en 2026

La meta principal para Moisés Ballesteros es presionar el botón de reinicio. La organización confía en que el poder y la disciplina que demostró en las etapas previas de su desarrollo reaparezcan al enfrentar un pitcheo de menor nivel.