MLB: Eugenio Suárez está a muy pocos jonrones de hacer historia con los Rojos de Cincinnati

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Aunque la temporada 2026 de Eugenio Suárez no ha sido tan productiva como muchos esperaban, tanto él como los Rojos de Cincinnati saben que es cuestión de poco tiempo para que retome ese nivel arrollador con el madero que impulsó su carrera en el Great American Ball Park.

Geno busca su jonrón 200 con Cincinnati

Geno va por su octava campaña con el elenco rojo, justamente la organización que más ha celebrado sus enormes batazos en la MLB. Es por eso que su nombre aparece entre los máximos jonroneros en la historia de la franquicia, algo que tratará de seguir mejorando en las próximas semanas.

La última vez que Eugenio Suárez se fue para la calle en esta zafra fue el 15 de junio, cuando incluso la sacó en par de oportunidades (una de esas con las bases llenas). Gracias a eso llegó a siete vuelacercas este año y a 196 de por vida únicamente con los Rojos de Cincinnati.

Dicho esto, el venezolano tiene entre ceja y ceja los 200 jonrones, lo que le permitiría superar a un histórico como Barry Larkin (198) y, además, convertirse en el undécimo pelotero de la organización que concreta dicha cifra. Vale mencionar que para ingresar al top-10 tendrá que dejar en el camino a Eric Davis (203).