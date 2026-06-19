MLB: Estos dos venezolanos tienen altas probabilidades de ser cambiados antes de la Fecha Límite

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La temporada 2026 de la MLB se encuentra cada vez más cerca de la Fecha Límite de Cambios, la cual suele ser ese último paso que darán los equipos para terminar de definir su futuro a corto plazo. Entre tantos nombres de peloteros que ya están siendo tanteados, dos en específico son venezolanos y cuentan con altas probabilidades de canje.

Las figuras en cuestión son Luis Arráez y Gleyber Torres, quienes de hecho viven presentes totalmente opuestos. Pero más allá de eso, un reporte del periodista Jeff Passan para ESPN señala que ambos podrían moverse de ciudad antes del 3 de agosto.

Arráez, bate y guante de lujo

La Regadera vive el mejor año defensivo de su carrera, y ese es uno de los tantos detalles que lo hacen atractivo para varios equipos. Además, también va muy bien encaminado a liderar la menor tasa de ponches en la MLB por quinta temporada consecutiva.

Y es que para nadie es un secreto que Luis Arráez puede ser fácilmente ese bateador que puede poner la bola en juego en momentos claves, como por ejemplo en una postemporada. Tanto su calidad con el madero como esa notable mejoría en la segunda base, lo han llevado a tener un 90% de probabilidades de salir de San Francisco, según Passan.

Entre los equipos que pudiera encajar perfectamente, y que además son candidatos a disputar la postemporada, resaltan Dodgers de Los Ángeles, Yankees de Nueva York, Guardianes de Cleveland, Azulejos de Toronto, Rays de Tampa Bay, D-backs de Arizona y Nacionales de Washington.

Gleyber y la incertidumbre de su lesión

El infielder venezolano se ha reinventado como un primer bate ideal, priorizando el porcentaje de embasado y el contacto consistente. Sin embargo, su 2026 ha estado marcado por una lesión en el oblicuo que no le ha permitido sacar a relucir todo su talento.

Aunque hay mucha incertidumbre sobre su estado físico, lo que puede ofrecer Gleyber Torres es buen contacto con el madero y garantía defensiva en la intermedia. Su enfoque principal pasa por llegar más a las bases que sacar la bola del parque, un detalle que podría elevar su producción.

De acuerdo con Passan, el caraqueño tiene un 80% de posibilidades de cambiar de equipo antes de la Fecha Límite de Cambios. Dodgers, Azulejos, Guardianes y D-backs serían los más interesados en adquirirlo de alguna manera.