MLB: Sandy León recibe malas noticias de los Bravos

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La gerencia de los Bravos de Atlanta anunció de manera oficial que el receptor venezolano Sandy León fue designado para asignación. Esta medida responde directamente al bajo rendimiento ofensivo mostrado por el pelotero y a la necesidad del equipo de reestructurar la posición de receptor debido a la ausencia por lesión del titular Sean Murphy.

El paso de León por el equipo de Atlanta concluyó tras participar en 21 compromisos oficiales. Durante este ciclo, el jugador venezolano acumuló un registro ofensivo de cuatro imparables en 44 turnos oficiales al bate. Los registros reflejan la ausencia total de conexiones de extra base, sumado a un balance de 18 ponches recibidos y ninguna base por bolas negociada.

Movimientos en el roster

Para solventar las carencias en la receptoría, la gerencia de los Bravos concretó la adquisición del receptor Joey Bart, quien llega procedente de los Piratas de Pittsburgh. A pesar de que Bart arrastra actualmente una dolencia física en el pie, la organización optó por asegurar sus servicios. Este movimiento generó que Sandy León perdiera de forma simultánea su lugar tanto en el roster activo de 26 peloteros como en el roster ampliado de 40 de la franquicia de Atlanta.

Antes de incorporarse a la disciplina de los Bravos el mes pasado, el careta venezolano se encontraba viendo acción en la Liga Mexicana de Beisbol. Con la designación para asignación actual, León ingresará al sistema de waivers de las Grandes Ligas durante las próximas horas. Si ninguna de las otras organizaciones de la liga reclama su contrato, el jugador tendrá la facultad de tomar una decisión sobre su futuro inmediato. León podrá optar por aceptar una asignación directa a la sucursal de Triple A con el equipo de Gwinnett, o bien, rescindir el vínculo para buscar oportunidades con otra franquicia.