MLB: ¡Grande, niño! Salvador Pérez se convierte en el rey jonronero de Kauffman Stadium

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Salvador Pérez sigue ampliando su, ya enorme legado con Reales de Kansas City, y en la jornada este jueves se convirtió en el máximo jonronero en toda la historia en la casa de la organización que le dio la oportunidad de debutar en Las Mayores y después no lo soltó más nunca por su excelente rendimiento.

La novena de Kansas City le propinó una paliza 14 carreras por 6 a los Cardenales de San Luis y el receptor venezolano sacó a relucir su potencial con una notable noche con el madero.

Salvador se va para la calle

El slugger finalizó el compromiso de 5-3, con un bambinazo, una carrera remolcada y un par de carreras anotadas. Una noche donde pudo ayudar con su contacto y su poder.