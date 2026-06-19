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MLB: ¡Grande, niño! Salvador Pérez se convierte en el rey jonronero de Kauffman Stadium

El careta venezolano se voló la barda en la reciente jornada jugando en casa

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Meridiano

Jueves, 18 de junio de 2026 a las 11:24 pm
MLB: ¡Grande, niño! Salvador Pérez se convierte en el rey jonronero de Kauffman Stadium
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Salvador Pérez sigue ampliando su, ya enorme legado con Reales de Kansas City, y en la jornada este jueves se convirtió en el máximo jonronero en toda la historia en la casa de la organización que le dio la oportunidad de debutar en Las Mayores y después no lo soltó más nunca por su excelente rendimiento.

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La novena de Kansas City le propinó una paliza 14 carreras por 6 a los Cardenales de San Luis y el receptor venezolano sacó a relucir su potencial con una notable noche con el madero.

Salvador se va para la calle 

El slugger finalizó el compromiso de 5-3, con un bambinazo, una carrera remolcada y un par de carreras anotadas. Una noche donde pudo ayudar con su contacto y su poder.

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