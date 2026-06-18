Duro golpe para los Phillies: Adolis García será operado y regresará hasta 2027

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El experimentado jardinero de los Philadelphia Phillies, Adolis García, tendrá que someterse a una intervención quirúrgica. El equipo confirmó este jueves que el pelotero sufrió un severo desgarro en el músculo dorsal ancho.

Debido a la complejidad de esta operación y a su posterior rehabilitación, el tiempo estimado de recuperación será bastante extenso. El cuerpo médico ha proyectado que el jugador estará alejado de los diamantes de seis a ocho meses.

Con este duro pronóstico, su participación en la actual campaña ha llegado a su fin de manera prematura. No obstante, la franquicia mantiene la esperanza de que García esté en plenitud de condiciones para el inicio de la temporada 2027.

El origen de la lesión

Las alarmas del equipo se encendieron el pasado 10 de junio, durante un reñido enfrentamiento contra los Toronto Blue Jays. El jugador de 33 años tuvo que abandonar el terreno de juego quejándose de fuertes molestias físicas.

Inicialmente, el diagnóstico médico preliminar apuntaba a una simple distensión muscular en la zona del hombro derecho. Sin embargo, los exámenes médicos y resonancias posteriores revelaron la verdadera gravedad de la lesión, confirmando el temido desgarro.

Ante esta situación irreversible a corto plazo, la gerencia de Filadelfia tuvo que tomar medidas inmediatas en su plantilla. Por ello, el talentoso jardinero fue transferido de manera directa a la lista de lesionados de 60 días.

Un debut amargo en su nuevo equipo

Esta grave lesión interrumpe abruptamente lo que estaba siendo la primera temporada de García vistiendo el uniforme de los Phillies. Su llegada había generado grandes expectativas tras firmar en diciembre un contrato de un año por 10 millones de dólares.

Lamentablemente, su adaptación y rendimiento ofensivo no estaban alcanzando los niveles mostrados en años anteriores. En los 67 partidos que logró disputar antes de lastimarse, registró una línea de bateo discreta de .195/.270/.329.

A pesar del bajo promedio, el toletero logró aportar algunos destellos de poder a la alineación de Philadelphia. Consiguió conectar siete cuadrangulares e impulsó un total de 21 carreras durante su breve participación esta temporada.

El legado de un campeón

Antes de esta complicada etapa en Filadelfia, García construyó una sólida y respetada reputación en las Grandes Ligas. Pasó seis campañas altamente productivas y llenas de éxitos defendiendo los colores de los Texas Rangers.

Su punto máximo de gloria colectiva llegó hace apenas tres años, cuando se coronó campeón de la anhelada Serie Mundial. En esa misma brillante postemporada, su letal ofensiva lo hizo merecedor del premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023.

Ahora, el beisbolista caribeño deberá enfocarse al máximo en su proceso de terapia y recuperación física. Su gran objetivo será sanar por completo para regresar más fuerte a las Mayores en el futuro.