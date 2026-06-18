Harold Castro responde de buena manera con el madero en su regreso a la liga coreana

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Harold Castro está de vuelta, y eso sin dudas son excelentes noticias para Leones del Caracas y Kia Tigers, estos últimos su equipo en la liga coreana. Y es que como algunos recordarán, el caraqueño se encontraba en la lista de lesionados por problemas en el isquiotibial.

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El venezolano reapareció en el lineup como bateador designado y terminó ligando de 4-2, demostrando de esa manera que ya se encuentra 100% recuperado de su inconveniente físico. Vale mencionar que al final ganó el elenco bengalí por 4-2 ante LG Twins.

El último compromiso que enfrentó Harold Castro en la liga coreana fue el 25 de abril, justo cuando su equipo se mantenía disputando el segundo lugar de la clasificación. Más allá del tiempo de ausencia por dicha lesión, en su rehabilitación en Ligas Menores dio muestras de buen contacto al disparar tres imparables en ocho turnos.

"Feliz de estar de vuelta. Jugaré con la mentalidad de un jugador nuevo. Mi isquiotibial está bien. Ha mejorado significativamente, así que no hay problemas", comentó tras el encuentro de este jueves.

Respecto a su asignación de rehabilitación en Ligas Menores mencionó: "Jugué como bateador designado y primera base, y me sentí bien. Me lesioné el isquiotibial haciendo la apertura de piernas (durante una jugada defensiva en primera base), no corriendo, así que no me preocupa demasiado".

Luego finalizó: "Siento que mi condición física actual es lo suficientemente buena, así que creo que aumentaremos gradualmente mi tiempo de juego defensivo como sugirió el mánager".

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