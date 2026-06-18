MLB: ¡Imparable! Jackson Chourio se afianza como máximo jonronero en junio

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Jackson Chourio ha tomado la batuta de forma absoluto de la ofensiva de Milwaukee Brewers antes de llegar al Juego de Estrellas en la presente temporada de las Grandes Ligas. El patrullero alcanzó el doble dígito de cuadrangulares en la jornada de este miércoles contra Cleveland Guardians.

Por cuarto vez en los últimos cuatro compromiso, el pelotero venezolano le dio la vuelta al cuadro con enorme tablazo por el jardín derecho para consolidar la victoria de su equipo (9x4) sobre la franquicia de la Liga Americana. El jardinero conectó soberbia conexión que salió disparado a una velocidad de 100.2 millas por hor y recorrió una distancia de 366 pies de distancia para poner las acciones 7x4 en la parte baja del cuarto inning, en ese entonces.

El marabino cerró una presentación memorable en el plato, ligando de 4-1 con su décimo batazo de cuatro esquinas, dos remolcadas y una anotada, la cual le permitió mejorar sus registros con promedio al bate de .385, ocho vuelacercas, 20 producidas, 25 anotaciones, .431 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .815 en sus últimas 65 apariciones al bate.

Jackson Chourio entre los máximos jonroneros en junio

Con ocho cuadrangulares conectados en lo que va del mes, el guardabosque criollo comparte el liderato de las Grandes Ligas en ese departamento junto a Pete Crow-Armstrong, Hunter Godman y Nick Kurtz, siendo la razón principal para convertirse en uno de los toleteros más peligrosos en el mencionado mes.

Chourio ha sido clave para mantener el ritmo ofensivo de Milwaukee, destacándose entre los bateadores más encendidos de la liga durante las últimas semanas. Igualar a figuras como Crow-Armstrong, Godman y Kurtz en la cima de los jonroneros de junio refleja el impacto que ha tenido su bate en un mes en el que ha demostrado poder, consistencia y capacidad para cambiar partidos con un solo swing.