Adiós al reloj: El Home Run Derby estrena nuevo formato para la edición 2026

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Por primera vez en más de una década, el Home Run Derby de las Grandes Ligas sufrirá una transformación radical en su sistema de competencia. La Major League Baseball dejará en el pasado el formato cronometrado que imperaba desde 2015.

Para la edición de este año, que se celebrará en la ciudad de Filadelfia, la oficina del comisionado decidió regresar a las bases. Ahora, el evento se regirá bajo un límite estricto en la cantidad de swings permitidos para cada uno de los participantes.

Menos velocidad, más precisión

De acuerdo con reportes de The Athletic, los cañoneros dispondrán de un máximo de 20 swings en la ronda inicial. Para la etapa semifinal y la gran final, la cuota se reducirá a 15 intentos con el objetivo de desaparecer la pelota del parque.

Una de las novedades más atractivas es la regla de extensión por cuadrangular. Si un pelotero conecta un jonrón en lo que se suponía era su último swing reglamentario, podrá seguir tomando turnos de forma consecutiva hasta que falle y registre un out.

Criterios de desempate y estructura

En caso de que ocurra una igualdad en la primera fase, el boleto a la siguiente ronda se definirá a favor del bateador que haya conectado el vuelacercas más largo. Si el empate persiste en las semifinales o en la final, se jugará una prórroga de tres swings adicionales por atleta.

El certamen mantendrá la cuota tradicional de ocho invitados estelares. Los cuatro mejores registros de la primera ronda avanzarán a las semifinales, donde se medirán en llaves de eliminación directa basadas en su siembra (1 contra 4, y 2 contra 3).

Un respiro para las superestrellas

El formato del reloj, aunque inyectaba dramatismo y fue del agrado de los fanáticos, terminó por desgastar físicamente a los peloteros. La fatiga extrema provocada por la prisa de abanicar constantemente fue la queja principal de los jugadores para exigir esta modificación.

El receptor de los Seattle Mariners, Cal Raleigh, llegará a la cita como el campeón defensor del festival de poder. Hasta el momento, las Grandes Ligas no han revelado los nombres de los nuevos retadores que buscarán arrebatarle la corona de rey del jonrón.

Cita histórica en la pantalla

El Home Run Derby 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 13 de julio a las 8:00 p. m. (hora del Este de los Estados Unidos). El escenario ideal para este choque de titanes será el Citizens Bank Park, el hogar de los Phillies.

La gran novedad tecnológica de esta campaña radica en su distribución televisiva. En un movimiento sin precedentes para la internacionalización del deporte, el evento más espectacular del verano de MLB se transmitirá en vivo a nivel global a través de la plataforma Netflix.