Primer boletín del All-Star Game: Ohtani domina en la Nacional y Álvarez en la Americana

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Las superestrellas Shohei Ohtani, de los Dodgers, y Yordan Álvarez, de los Astros, dominan las boletas de cara al venidero Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Ambos peloteros fueron los más apoyados en sus respectivas ligas, según la primera actualización de la MLB.

El estelar bateador designado japonés lideró la votación general con la impresionante cifra de 1,165,133 votos. Por su parte, el toletero cubano comandó la Liga Americana tras recibir 1,015,768 sufragios por parte de los fanáticos.

Líderes de la Liga Americana

En el joven circuito, los aficionados han dejado claro quiénes son sus grandes favoritos para iniciar el partido. Nombres consagrados y nuevas promesas de la pelota buscan asegurar su lugar en la alineación titular:

Receptor: Shea Langeliers (Atléticos) - 715,625 votos

Primera base: Vladímir Guerrero Jr. (Azulejos) - 603,014 votos

Segunda base: Ernie Clement (Azulejos) - 904,702 votos

Tercera base: Junior Caminero (Rays) - 625,520 votos

Campocorto: Bobby Witt Jr. (Reales) - 890,575 votos

Bateador designado: Yordan Álvarez (Astros) - 1,015,768 votos

Jardineros: Aaron Judge (Yankees) con 977,460; Mike Trout (Angelinos) con 926,601; y Cody Bellinger (Yankees) con 533,842.

El dominio en la Liga Nacional

En el viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta acaparan gran parte de las preferencias del público. Las estrellas de ambas franquicias figuran ampliamente en la cima de sus posiciones de cara al evento estelar:

Receptor: Drake Baldwin (Bravos) - 972,813 votos

Primera base: Freddie Freeman (Dodgers) - 870,606 votos

Segunda base: Ozzie Albies (Bravos) - 517,147 votos

Tercera base: Max Muncy (Dodgers) - 941,218 votos

Campocorto: CJ Abrams (Nacionales) - 579,796 votos

Bateador designado: Shohei Ohtani (Dodgers) - 1,165,133 votos

Jardineros: Andy Pages (Dodgers) con 800,496; Ronald Acuña Jr. (Bravos) con 693,472; y Brandon Marsh (Filis) con 668,191.

Rumbo a la ciudad de Filadelfia

Todos estos jugadores esperan mantener el firme apoyo del público en las próximas semanas para amarrar su titularidad. La emoción por ver a los mejores exponentes del béisbol reunidos en un solo terreno sigue en aumento.

Este esperado encuentro representará la 96ª edición del clásico de mitad de temporada de las Grandes Ligas. La fiesta deportiva se celebrará por todo lo alto el próximo 14 de julio en la histórica ciudad de Filadelfia.