MLB: A Ronald Acuña Jr. le espera un largo camino de recuperación, según manager de Atlanta

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Ronald Acuña Jr. mantiene en vilo tanto a Venezuela como a los Bravos de Atlanta, ya que su nueva estadía en la lista de lesionados al parecer no tiene una fecha sólida de regreso. Recordemos que su ausencia de toda actividad es debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda, una dolencia que ya le había afectado a principios de esta misma temporada.

Una larga espera para Acuña

Previo a la jornada de este miércoles, el manager Walter Weiss ofreció una actualización sobre el estado físico del grandeliga venezolano. Lo más llamativo de todo es que se trató de un reporte nada alentador, el cual dejó al de La Sabana bastante lejos de un posible retorno a la acción.

Weiss sostuvo que Ronald Acuña Jr. está "a mucho tiempo" de regresar porque su distensión se encuentra en el mismo lugar que la de principios de esta temporada. De hecho, por culpa de ese mismo inconveniente estuvo tres semanas de baja (del 3 al 18 de mayo).

Con este panorama, el cuerpo médico del conjunto de Atlanta optará por no arriesgar la salud a largo plazo de su jugador franquicia, por lo que su plan pasará por ser más cautelosos con esta recaída.

Si bien en un principio se mencionó como posible fecha de regreso la primera semana de julio, ahora las cosas seguramente se extenderán un poco más tomando en cuenta que la organización priorizará la salud a plenitud de Ronald Acuña Jr. de cara a la postemporada.