MLB: ¿Cuánto tiempo le falta a Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados?

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La situación de Ronald Acuña Jr. mantiene en vilo a los Bravos de Atlanta y a toda la MLB. El patrullero venezolano regresó a la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda, una dolencia que ya le había afectado previamente esta misma temporada.

El parte médico oficial de los Bravos

El mánager del equipo, Walt Weiss, confirmó que los exámenes médicos y la resonancia magnética revelaron una distensión de Grado 1. Aunque este diagnóstico representa el nivel más leve dentro de este tipo de lesiones musculares, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar la salud a largo plazo de su jugador franquicia. Al tratarse de una recaída directa de la molestia que lo marginó de los terrenos a principios de mayo, la organización ha optado por un enfoque de extrema precaución.

Los plazos estimados para el regreso a la acción

Por tratarse de una distensión de Grado 1, el tiempo estándar de recuperación oscila entre las dos y las cuatro semanas. Los informes internos del equipo y los reportes de las Grandes Ligas sugieren que el regreso a la actividad competitiva podría concretarse a finales de junio o durante los primeros días de julio. La gerencia de Atlanta no tiene prisa por acelerar los plazos de rehabilitación, priorizando que el pelotero recupere la plenitud física de cara a la segunda mitad del calendario regular y la postemporada.