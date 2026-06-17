MLB: Andrés Giménez dispara otro cuadrangular y apunta a mejorar su tope personal

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Con miras a seguir mejorando su posición en la División Este de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto iniciaron este martes una serie importante contra las Medias Rojas de Boston en el Fenway Park. Allí, el bate de Andrés Giménez volvió a ser clave para el colectivo.

Y es que a la altura del quinto episodio, el grandeliga venezolano se fue para la calle con otra grandioso batazo, el cual significó el 3 a 0 de ese entonces. La conexión fue luego de pescar una recta afuera, la cual mandó a la zona más lejana del jardín central, a una distancia de 413 pies y con una velocidad de salida de 103.9 mph.

De esta manera, Andrés Giménez sumó su séptimo cuadrangular de la presente temporada, una cifra que lo sitúa en el segundo lugar dentro del conjunto canadiense. A eso hay que sumarle 31 carreras impulsadas y 18 anotadas, números bastante productivos hasta el momento.

Giménez busca un nuevo tope personal

Justamente, el larense acaba de igualar la misma cantidad de batazos que sacó en la temporada pasada, sin mencionar que ahora se encuentra a dos de igualar los nueve del 2024.

Sin embargo, su objetivo principal en este apartado pasa por tratar de concretar un nuevo tope personal. Recordemos que en la 2022 firmó 17 vuelacercas, mientras que en la 2023 logró unos 15. De mantener este ritmo ofensivo podría hacer historia en cuestión de pocos meses.