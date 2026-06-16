MLB: Keider Montero confiesa quién ha sido el mayor apoyo en su carrera y su ídolo de infancia

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El 29 de mayo de 2024 la MLB fue testigo del debut de Keider Montero, quien se convirtió en el pelotero venezolano número 485 en estrenarse en las Grandes Ligas. Desde entonces, su nombre se ha consolidado como uno de los más prometedores de la rotación de los Tigres de Detroit.

De hecho, el oriundo de Santa Teresa del Tuy ha tenido una trayectoria tan destacada que para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 fue tomado en cuenta por el manager Omar López, quien lo convirtió no solo en un brazo importante para su rotación, sino también en campeón del mundo.

Keider resalta el apoyo de su madre

En una entrevista para MLB en español, Keider Montero confesó algunos detalles de su vida que muy pocos aficionados saben. Por ejemplo, su madre ha sido la artífice de su magnífica carrera, ya que lo apoyó desde pequeño a cumplir su sueño de llegar a las Grandes Ligas.

"Cuando niño empecé a jugar beisbol a los seis años de edad en el barrio donde crecí. Mi mamá hizo todo el trabajo que tenía que hacer para llevarme a una escuela para poder seguir creciendo en lo que me gustaba", señaló.

Justamente, durante esa corta edad tuvo como ídolo y referente a Félix Hernández, ya que en todo momento ejerció labores de lanzador. Esa inspiración lo ha llevado a destacarse año tras año: "Félix Hernández siempre ha sido mi ídolo. Desde niño siempre fui pitcher y me veía como él".

Si bien Keider Montero no suele seguir algún tipo de cábala, lo que sí cumple al pie de la letra es una rutina en particular, en la que destaca oír música como previa a un juego que le toque abrir.

"Trato de descansar lo más que pueda. Me levanto, escucho música. Cuando llego al estadio hago mis rutinas, me meto en agua caliente y después hago los estiramientos. Trato de escuchar música cada vez que me toca abrir un juego", confesó el venezolano.

Por último cerró dándole unas emotivas palabras a esa versión joven de sí mismo que nunca paró de soñar con ser un grandeliga: "Que siga trabajando fuerte, que nunca se rinda, que siga soñando y disfrutando cada momento que ha logrado, y que continúe dando lo mejor de él cada día".

Números de Keider Montero en la temporada 2026 de la MLB