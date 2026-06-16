MLB: Ronald Acuña Jr. tiene esta cantidad de votos para el Juego de Estrellas 2026

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El nombre de Ronald Acuña Jr. vuelve a ocupar un lugar privilegiado entre las grandes figuras de las Grandes Ligas y no es para menos. El venezolano continúa recibiendo el respaldo masivo de los aficionados y actualmente se encuentra como el sexto jugador con más votos de toda la Liga Nacional para el Juego de Estrellas 2026.

La popularidad de “La Bestia” sigue creciendo dentro y fuera del terreno con el pasar del tiempo. A menos de un mes para la celebración de este histórico evento que reúne a las máximas estrellas de este año, el jardinero de los Bravos de Atlanta acumula 689 mil votos, una cifra que refleja el reconocimiento a su talento y rendimiento en la temporada a pesar de estar sufriendo nuevamente de lesiones.

Ronald Acuña Jr. - MLB

Además de ubicarse entre los toleteros más respaldados del viejo, el primer bate del conjunto de Georgia domina la votación en la posición de jardinero derecho. El pelotero de 28 años mantiene una ventaja importante sobre varios de los candidatos de su posición, consolidándose como el favorito de los aficionados para formar parte del equipo titular en el clásico de mitad de campaña.

Su combinación de poder, velocidad y capacidad para generar espectáculo lo ha convertido en uno de los peloteros más seguidos dentro y fuera del terreno. Cada aparición en el diamante suele captar la atención de miles de fanáticos por el espectáculo deportivo que puede generar, algo que también se refleja en las votaciones para el Juego de Estrellas.

Finalmente, con las votaciones todavía abiertas, todo apunta a que el venezolano seguirá escalando posiciones antes del cierre oficial. Mientras tanto, Ronald Acuña Jr. reafirma su estatus como una de las principales figuras de la MLB en este 2026.