MLB: Novato venezolano hace historia en su debut con una hazaña increíble

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Este pasado domingo 14 de junio un nuevo venezolano debutó en el beisbol de las Grandes Ligas: el lanzador derecho Eiberson Castellano. A sus 25 años de edad, el oriundo de Maracaibo hizo su estreno en la Gran Carpa con el uniforme de los Rockies de Colorado, al actuar como relevista en el duelo ante los Atléticos.

Castellano ingresó para la parte baja del séptimo episodio, y tuvo una muy buena presentación en la élite del beisbol mundial. El criollo actuó por espacio de tres entradas completas, en las no permitió carreras y solo recibió cuatro inatrapables, además de sumar par de ponches a su cuenta.

Por si fuera poco, al lanzar en los últimos tres episodios del juego de pelota, Eiberson Castellano inscribió su nombre en una muy selecta y prestigiosa lista de lanzadores latinos que han logrado una hazaña increíble en sus respectivos estrenos en la Major League Baseball: anotarse el juego salvado.

Eiberson Castellano hace historia

Y es que, a pesar de que el encuentro cerró con una aplastante victoria por pizarra de 23-9 en favor de los Rockies de Colorado sobre los Atléticos, Eiberson Castellano se apuntó el juego salvado, por haber lanzado los últimos tres episodios del mismo.

De esta manera, el marabino se convirtió en tan solo el octavo serpentinero latinoamericano en lograr un rescate en su primer juego en las Grandes Ligas, siendo además el primer venezolano en lograr esta increíble hazaña, todo según el prestigioso motor de búsqueda de Baseball Reference.

Además, Eiberson Castellano fue el único de los ocho lanzadores del juego del domingo que no permitió ni una sola carrera, por lo que a pesar de los disparejo que fue el compromiso, se puede decir con certeza que el venezolano tuvo un primer duelo realmente histórico e inolvidable.