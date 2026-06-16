MLB: Eugenio Suárez se une a Yordan Álvarez con hazaña nunca antes vista

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Eugenio Suárez tuvo su presentación más impresionante en la vigente temporada de las Grandes Ligas, siendo clave en la paliza de Cincinnati Reds (12x0) sobre New York Mets, en la jornada de este lunes 15 de junio desde el Great American Ball Park.

Por tercera vez en los últimos cinco partidos, el pelotero venezolano sacudió par de imparables y fue uno el principal protagonista en sentenciar desde temprano las acciones en su recinto. El antesalista madrugó al abridor Tobias Myers con bambinazo de dos anotaciones para sellar un rally de tres carreras en la primera entrada, mientras que, un inning más tarde estremeció con grand slam para coronar un capítulo de seis rayitas para los Rojos.

Como quinto bate en el orden ofensivo, Suárez terminó de 4-2 con dos vuelacercas, seis impulsadas y dos anotadas en el primero de tres compromisos como locales frente a los metropolitanos. Sus dos cañonazos y seis producidas significó un momento para la historia en Las Mayores junto a su compañero de equipo Sal Stewart y Yordan Álvarez (Houston Astros).

Eugenio Suárez provoca registro inédito en MLB

Por primera vez, tres jugadores distintos han impulsado al menos seis carreras mediante jonrones antes de que terminara la segunda entrada de un juego. La lista comenzó el 15 de abril con Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, continuó el 12 de junio con el cubano Yordan Álvarez y ahora se completó con el tercera base venezolano, también vistiendo el uniforme de Cincinnati.

La hazaña refleja el impacto inmediato que estos bateadores tuvieron en sus respectivos encuentros, produciendo una gran cantidad de carreras en apenas un par de entradas. El logro de Suárez lo coloca junto a Stewart y Álvarez en un registro sin precedentes, convirtiendo a la campaña 2026 en la primera en la historia de la MLB en la que tres jugadores diferentes alcanzan seis o más carreras impulsadas mediante cuadrangulares antes del final del segundo inning.