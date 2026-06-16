MLB: Mira cómo queda la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes, 15 de junio

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Una nueva semana de las Grandes Ligas comenzó este lunes, 15 de junio, con resultados muy variados y luego de los 10 choques que se disputaron, hay que chequear la actualización de la tabla de posiciones.

Hay que destacar que en el centro de la Americana igualaron en la cima nuevamente. Por otra parte, los Dodgers de Los Angeles empataron a los Bravos de Atlanta como los equipos con más triunfos en toda la MLB.

Mira las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (46-25) Filis de Filadelfia (39-33) Nacionales de Washington (38-35) Marlins de Miami (36-37) Mets de Nueva York (32-40).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (43-26) Cardenales de San Luis (39-31) Cachorros de Chicago (38-35) Piratas de Pittsburgh (36-37)​​​​​ Rojos de Cincinnati (34-37).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (46-27) Padres de San Diego (37-34) Cascabeles de Arizona (37-35) Gigantes de San Francisco (29-43) Rockies de Colorado (27-46).

Así marchan las posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

Yankees de Nueva York (43-27) Rays de Tampa Bay (41-28)​​​​​ Azulejos de Toronto (34-38) Orioles de Baltimore (34-39) Medias Rojas de Boston (29-40).

División Central:

Medias Blancas de Chicago (38-32) Guardianes de Cleveland (39-33) Mellizos de Minnesota (34-40) Tigres de Detroit (30-42). Reales de Kansas City (29-44).​

División Oeste: