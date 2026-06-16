MLB: Así quedaron los resultados en la jornada de este lunes, 15 de junio

Durante este comienzo, hubo 10 duelos bastante emocionantes y llenos de batazos en Las Mayores. Por esa razón, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.
NOTAS RELACIONADAS
Entre los bateadores destacados de la jornada, hay que mencionar al venezolano Eugenio Suárez, quien brilló con una noche de par de cuadrangulares, incluyendo un grand slam para remolcar seis rayitas en la paliza de su equipo ante los Mets de Nueva York.
Resultados MLB:
- Marlins de Miami 0-7 Phillies de Philadelphia
- Reales de Kansas City 3-7 Nacionales de Washington
- Mets de Nueva York 0-12 Rojos de Cincinnati
- Padres de San Diego 0-3 Cardenales de San Luis
- Rockies de Colorado 4-5 Cachorros de Chicago
- Mellizos de Minnesota 4-2 Rangers de Texas
- Tigres de Detroit 9-3 Astros de Houston
- Piratas de Pittsburgh 2-11 Atléticos de Oakland
- Angelinos de Anaheim 3-4 Cascabeles de Arizona
- Rays de Tampa Bay 3-4 Dodgers de Los Angeles.