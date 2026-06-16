MLB

MLB: Así quedaron los resultados en la jornada de este lunes, 15 de junio

Por

Meridiano

Martes, 16 de junio de 2026 a las 06:14 am

El venezolano Eugenio Suárez descargó un par de cuadrangulares 

Suscríbete a nuestros canales

Durante este comienzo, hubo 10 duelos bastante emocionantes y llenos de batazos en Las Mayores. Por esa razón, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

NOTAS RELACIONADAS

Entre los bateadores destacados de la jornada, hay que mencionar al venezolano Eugenio Suárez, quien brilló con una noche de par de cuadrangulares, incluyendo un grand slam para remolcar seis rayitas en la paliza de su equipo ante los Mets de Nueva York.

Resultados MLB:

- Marlins de Miami 0-7 Phillies de Philadelphia 

- Reales de Kansas City 3-7 Nacionales de Washington 

- Mets de Nueva York 0-12 Rojos de Cincinnati 

- Padres de San Diego 0-3 Cardenales de San Luis

- Rockies de Colorado 4-5 Cachorros de Chicago 

- Mellizos de Minnesota 4-2 Rangers de Texas 

- Tigres de Detroit 9-3 Astros de Houston 

- Piratas de Pittsburgh 2-11 Atléticos de Oakland 

- Angelinos de Anaheim 3-4 Cascabeles de Arizona 

- Rays de Tampa Bay 3-4 Dodgers de Los Angeles.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?