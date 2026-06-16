Bryce Eldridge emula a Pujols, Harper y Soto con un inicio de temporada histórico

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El desarrollo de los jóvenes talentos en las Grandes Ligas suele exigir paciencia, pero lo que está haciendo Bryce Eldridge con los Gigantes de San Francisco en esta campaña 2026 desafía cualquier curva de aprendizaje lógica. El gigante de 2.01 metros no solo se ha establecido como una pieza central de la ofensiva californiana, sino que sus registros ofensivos lo sitúan al lado de los arranques más formidables de la historia contemporánea del negocio.

De acuerdo con los datos recopilados desde el año 2000, únicamente seis peloteros de 21 años o menos han sido capaces de sostener un porcentaje de embasado (OBP) de .400 o más, en combinación con un slugging más OBP (OPS) superior a .950, durante los primeros 31 compromisos de una temporada (con un mínimo de 100 turnos oficiales). La inclusión de Eldridge en esta reducida lista confirma que su tórrido arranque no es una racha casual, sino un ritmo de calibre Superestrella.

El desglose por año

Este selecto grupo de precocidad ofensiva en el siglo XXI está integrado por nombres que terminaron redefiniendo el juego o asegurando un boleto a la inmortalidad en Cooperstown:

2001 - Albert Pujols (Cardenales de San Luis): El año de su debut e irrupción en la Liga Nacional, donde terminó ganando de forma unánime el Novato del Año y sentando las bases de una carrera de 700 cuadrangulares.

2008 - Justin Upton (Cascabeles de Arizona): Con apenas 20 años de edad, el patrullero demostró las credenciales que lo llevaron a ser un primer pick global del Draft, destrozando el pitcheo de la división Oeste en su primer mes completo.

2013 - Bryce Harper (Nacionales de Washington): En su segundo año en Las Mayores, tras haber asombrado al mundo como un adolescente, ratificó su estatus de fenómeno con un despliegue de poder y disciplina en el plato.

2018 y 2020 - Juan Soto (Nacionales de Washington): El dominicano es el único en la lista que logró repetir la hazaña en dos ocasiones antes de cumplir los 22 años. Su prodigioso ojo clínico en la caja de bateo lo hizo un bateador indescifrable tanto en su año de novato como en la campaña recortada de 2020.

2026 - Bryce Eldridge (Gigantes de San Francisco): El más reciente integrante del club. Promocionado con fuerza por el sistema de granjas de San Francisco, el toletero zurdo ha respondido con una madurez al bate inusual para su edad, castigando la pelota con promedios que rozan la perfección.

Madurez al bate en la era del pitcheo moderno

Lo que hace verdaderamente llamativo el logro de Eldridge es el contexto actual del béisbol, caracterizado por velocidades de pitcheo cada vez más altas y rotaciones de pitcheo sumamente dominantes. Mantener un OBP por encima de la franja de los .400 puntos implica no solo batear para promedio, sino poseer un control absoluto de la zona de strike para negociar boletos, una cualidad que históricamente le toma años desarrollar a los bateadores profesionales.

Eldridge, quien debutó a finales de 2025 y retuvo su estatus de novato para este ciclo, está validando con creces por qué los scouts de la Bahía decidieron acelerar su ascenso por las menores. Al emular lo hecho por Pujols, Harper y Soto, el inicialista escribe las primeras páginas de lo que proyecta ser una de las trayectorias más emocionantes de la organización en la última década.