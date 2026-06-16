MLB: Maikel García empieza a carburar y llega a esta importante cifra de impulsadas

Suscríbete a nuestros canales

Las cosas empiezan a mejorar para Maikel García. De momento, 2026 ha sido un año sumamente complicado para los Reales de Kansas City, lo que ha afectado negativamente a prácticamente todos sus peloteros, incluyendo al tercera base venezolano, que venía de ser el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Beisbol.

Y es que, en lo que al apartado ofensivo se refiere, ha sido un año de altibajos para el "Barrendero", quien no ha podido conseguir con consistencia su mejor versión, esa que no solo lo llevó a brillar con la selección de Venezuela, sino que también lo llevó a tener un enorme 2025 en lo individual con Kansas City.

Sin embargo, parece que poco a poco Maikel García empieza a encender nuevamente los motores en los últimos duelos disputados. Por ejemplo, este 15 de junio el venezolano logró impulsar par de carreras ante los Nacionales de Washington, para llegar a las tres decenas en lo que va de zafra, y demostrar que sigue siendo un bateador peligroso.

Maikel García empieza a carburar

En lo que ya se ha convertido en una lastimosa tendencia, este lunes 15 de junio los Reales de Kansas City cayeron derrotados por vez número 44 en lo que va de año. Sin embargo, Maikel García volvió a dar la cara por el equipo, con una actuación digna de su talento.

El antesalista criollo conectó un inatrapable en cuatro turnos, pero dicho hit fue un sencillo impulsor de dos carreras en la parte alta del quinto inning, que sirvió para darle momentáneamente la ventaja a Kansas City por pizarra de 3-2. Con este par de remolcadas, García llegó a 30 en lo que va de año, una cifra que lo deja en buen camino de cara a la misión de igualar las 74 que logró en 2025.

Además, Maikel García registra promedios de .267/.325/.380/.705, y si logra reencontrarse con su poder, sin duda alguna estará bien posicionado para vivir un año igual o mejor al que vivió la temporada pasada.