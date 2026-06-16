MLB: Luis Rengifo recibe malas noticias de los Milwaukee Brewers

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El futuro de Luis Rengifo en los Milwaukee Brewers ha dado un giro inesperado en este tramo de la temporada. La organización tomó la decisión de designar para asignación al pelotero venezolano, según el periodista Pat Ragazzo, poniendo fin a una etapa marcada por la irregularidad y los desafíos ofensivos durante la edición 2026.

La noticia llega en un momento complicado para el utility criollo, quien no ha logrado encontrar la consistencia necesaria para consolidarse dentro del roster del equipo. A pesar de recibir oportunidades a lo largo del calendario, sus números estuvieron por debajo de las expectativas tanto de la franquicia como de los aficionados, respectivamente.

Luis Rengifo - MLB

Durante la presente temporada, Rengifo disputó 57 encuentros con los Brewers, acumulando 38 imparables, 19 carreras anotadas y tres bases robadas. Además, negoció 19 boletos, pero cerró este tramo con un promedio ofensivo de .205, una cifra que refleja las dificultades que enfrentó para producir de manera constante en el plato.

Otro de los indicadores que evidencian el complicado año del venezolano es su WAR de -0.4, una métrica que mide el aporte total de un jugador respecto a una opción de reemplazo. Este registro muestra que su impacto dentro del terreno estuvo lejos de lo esperado para un jugador con experiencia en las Grandes Ligas.

La decisión de Milwaukee responde a la necesidad de realizar ajustes en su plantilla y abrir espacio para otras alternativas que puedan contribuir de forma más efectiva en la recta final de la campaña.

A sus 29 años, Rengifo todavía cuenta con experiencia y versatilidad defensiva, cualidades que suelen ser valoradas por distintos equipos de la MLB. Su capacidad para desempeñarse en varias posiciones del cuadro interior y los jardines podría despertar interés en el mercado una vez se complete el proceso correspondiente.

Mientras se define su próximo destino, Luis Rengifo enfrenta uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El reto ahora será recuperar su mejor versión y demostrar que aún puede aportar valor al máximo nivel de este deporte.