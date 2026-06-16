MLB: Eugenio Suárez superó registro de Magglio Ordoñez

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El antesalista venezolano Eugenio Suárez inscribió su nombre en una nueva página dorada del beisbol de las Grandes Ligas. Tras conectar dos cuadrangulares en el encuentro de este lunes frente a los Mets de Nueva York, el jugador sumó un logro clave para su trayectoria profesional en el listado histórico de peloteros nacidos en Venezuela. Con esta actuación, Suárez alcanzó los 24 compromisos de múltiples jonrones en la gran carpa.

La jornada ofensiva del lunes ratifica la fuerza del infielder en el plato. Sus dos estacazos de vuelta completa permitieron desbloquear un empate en los registros históricos y consolidar su posición como uno de los bateadores con mayor capacidad de impacto de su país.

El nuevo lugar de Geno en el podio histórico venezolano

El desempeño de Eugenio Suárez frente a los Mets representó su juego número 24 con dos o más cuadrangulares en las Mayores. Esta cifra le permitió quebrar el empate que mantenía con Magglio Ordóñez, quien a lo largo de su carrera acumuló 23 encuentros de estas características.

Suárez ahora ocupa el tercer lugar solitario en este departamento entre los peloteros venezolanos, una posición que resalta su consistencia en el apartado de poder a lo largo de las temporadas en la MLB desde el año 2016 hasta el presente 2026.

Los nombres en la cima del poder criollo

El listado de máximos exponentes con juegos de múltiples jonrones mantiene a figuras emblemáticas del beisbol venezolano en los puestos de vanguardia. La tabla histórica se estructura de la siguiente manera en sus primeras posiciones:

Miguel Cabrera lidera el registro con un total de 43 compromisos de dos o más cuadrangulares logrados entre 2003 y 2021. El segundo puesto le corresponde a Andrés Galarraga, quien acumuló 30 juegos de este estilo entre 1988 y 2001. Detrás de ellos aparece Suárez con sus 24 menciones, consolidado como el jugador activo más destacado en este renglón específico.