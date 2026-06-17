MLB: Vidal Bruján sale del roster de Nueva York tras un difícil desempeño ofensivo

La etapa del infielder dominicano Vidal Bruján con los New York Mets ha sufrido un revés importante. La directiva neoyorquina tomó la firme decisión de designarlo para asignación durante la jornada de este martes.

La noticia fue confirmada por Chelsea Janes, reconocida periodista y experta de MLB para la cadena SNY. Este movimiento estratégico busca sacudir el roster activo en un momento crucial de la temporada.

Dificultades en la caja de bateo

A sus 28 años, Bruján no logró afianzarse ni aprovechar el escaso tiempo de juego que recibió. Su rendimiento con el madero estuvo muy por debajo de las expectativas de la gerencia y el cuerpo técnico.

Durante esta campaña, el jugador utilitario apenas logró embasarse en dos ocasiones tras 13 apariciones al plato. Esta evidente falta de producción ofensiva fue el factor determinante para apartarlo de la plantilla principal de 26 jugadores.

Zack Short asume el relevo

El lugar que deja vacante Bruján será ocupado inmediatamente por el experimentado jugador de cuadro Zack Short. El pelotero estadounidense fue reclamado de la lista de transferibles el lunes y conoce a la organización perfectamente. Short ofrece una versatilidad defensiva muy similar a la de Bruján, habiendo jugado 10 partidos con los Mets en 2024. Desde entonces, ha tenido breves pasantías con Boston, Atlanta, Houston y Detroit, acumulando valiosa experiencia en la liga.

El mánager Carlos Mendoza no dudó en respaldar la reciente incorporación antes del encuentro del martes. "Conocemos bien al jugador; es un defensor bastante sólido y muy versátil", destacó el estratega sobre Short.

Más movimientos en el horizonte

La designación de Bruján es solo el preámbulo de más ajustes en la estructura del equipo neoyorquino.

Los Mets tendrán que liberar otro espacio en su roster cuando el campocorto estelar Francisco Lindor regrese a la acción. Se espera que Lindor sea activado de la lista de lesionados la próxima semana tras superar sus problemas físicos. Ante este escenario, el jugador de cuadro Eric Wagaman podría ser enviado a ligas menores, ya que aún conserva opciones.