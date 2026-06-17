Plaga de lesiones en Cleveland: José Ramírez estará fuera hasta siete semanas

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Guardians han sufrido un golpe devastador en sus aspiraciones de postemporada. Su máxima figura, el tercera base José Ramírez, tuvo que someterse a una cirugía este martes. El procedimiento médico sirvió para extirparle el gancho del hueso ganchoso izquierdo, el cual presentaba una fractura.

De acuerdo con el periodista Tim Stebbins de MLB.com, la recuperación será prolongada. Se espera que el estelar pelotero dominicano esté fuera de acción en un lapso de cinco a siete semanas. Esta baja representa una pérdida invaluable para el núcleo ofensivo y el liderazgo del equipo.

Una lesión conocida en su historial

Esta desafortunada dolencia no es una experiencia nueva para el talentoso jugador franquicia de Cleveland. Curiosamente, la primera vez que pisó la lista de lesionados en su carrera fue durante la campaña de 2019. En aquella ocasión, sufrió la misma fractura del hueso ganchoso, pero en su mano derecha, perdiendo un mes de juego.

Más allá de estos incidentes con sus manos, el historial físico de Ramírez es sumamente admirable. El siete veces invitado al Juego de Estrellas apenas se ha ausentado por lesión dos veces en 14 años. Es un atleta resistente, superando los 152 partidos disputados en ocho temporadas distintas desde 2016.

El peso de su ausencia en el lineup

Antes de este lamentable percance, Ramírez mantenía una sólida y productiva campaña en este 2026. A lo largo de 72 encuentros, acumulaba 10 cuadrangulares, 33 carreras remolcadas y 24 bases robadas, con un OPS de .757. Su capacidad para embasarse y producir carreras será muy difícil de reemplazar a corto plazo.

La gerencia de Cleveland tendrá que buscar soluciones urgentes para mantener el ritmo competitivo. Actualmente, los Guardians ostentan una respetable marca de 39 victorias y 33 derrotas en la temporada. Con este registro, se aferran con fuerza al segundo puesto de comodín dentro de la apretada Liga Americana.

Un fin de semana trágico ante Detroit

El origen de esta crisis de lesiones se remonta a la victoria del sábado por 3-1 sobre los Detroit Tigers. Ese partido dejó la enfermería llena, pues los tres primeros bateadores de la alineación resultaron lastimados. Además del problema de Ramírez, el equipo perdió a Ángel Martínez, quien ingresó a la lista de lesionados de 10 días.

Martínez, quien sumaba 11 jonrones en el año, sufrió una fractura no desplazada en el pie izquierdo. Por si fuera poco, el jardinero novato Chase DeLauter también se encuentra bajo observación diaria. DeLauter intentará seguir jugando a pesar de haber sufrido una pequeña fractura en su costilla derecha.