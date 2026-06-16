MLB: Estrella de los Yankees retrasa su recuperación por esta razón

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Los Yankees de Nueva York recibieron una noticia poco alentadora al inicio de esta nueva semana en la temporada regular. Cuando parecía que Giancarlo Stanton avanzaba de manera positiva en su proceso de recuperación, una nueva complicación física obligó a la organización a modificar los planes previstos para su regreso al terreno de juego.

El manager Aaron Boone confirmó que el experimentado bateador sufrió una recaída relacionada con la distensión en la pantorrilla que lo ha mantenido alejado de la acción. Como consecuencia, el jugador deberá limitar sus actividades durante al menos una semana, con el objetivo de evitar mayores riesgos y permitir una recuperación adecuada para que vuelva al roster activo.

Giancarlo Stanton - MLB

La actualización médica genera preocupación dentro de la organización neoyorquina, ya que Stanton es una de las piezas más importantes del poder ofensivo del equipo cuando se encuentra en plenitud física. Aunque el dirigente no ofreció una fecha específica para su regreso, el contratiempo supone un nuevo retraso en un proceso que estaba a punto de terminar.

Las lesiones han sido un desafío constante para el veterano slugger durante los últimos años. A pesar de mantener intacta su capacidad para cambiar un partido con un solo swing, las molestias físicas han condicionado su continuidad y disponibilidad en distintos momentos de su carrera con los Yankees.

Mientras tanto, los aficionados de Nueva York permanecen atentos a cualquier novedad sobre uno de los jugadores más reconocidos de la franquicia. La prioridad ahora será que Stanton pueda recuperarse completamente antes de volver a la alineación.

Por el momento, los Yankees deberán seguir adelante sin una de sus principales figuras, mientras Giancarlo Stanton trabaja para superar un nuevo obstáculo en una carrera marcada tanto por su impresionante poder ofensivo como por los constantes desafíos físicos que ha enfrentado en MLB.