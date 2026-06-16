Otro venezolano a la lista de lesionados: Chicago pierde nuevamente a Daniel Palencia

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Los Cachorros de Chicago informaron durante este martes que no contarán por varias semanas con Daniel Palencia, ya que debió ingresar a la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el codo derecho.

Nuevo inconveniente para Palencia

El lanzador venezolano tuvo actividad el pasado lunes en la victoria de su equipo por 5 a 4 ante los Rockies de Colorado, llevándose incluso la victoria luego de otra gran actuación de un inning en blanco con tres ponches.

Vale recordar que Daniel Palencia ya pasó por la lista de lesionados esta misma temporada, cuando debió lidiar con una distensión en su oblicuo a mediados de abril que lo obligó a perderse casi tres semanas.

Aunque el oriundo de San Carlos no ha tenido una oportunidad de salvamento desde el 14 de mayo, en siete de sus siguientes 10 presentaciones siempre mantuvo el cero.

Números de Daniel Palencia en la temporada 2026 de la MLB