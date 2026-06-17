MLB: Jesús Luzardo amordaza a los Marlins con una joya de nueve ponches

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Jesús Luzardo aplicó la ley del ex con total autoridad. El lanzador abridor de 28 años completó una actuación brillante el pasado martes para guiar el triunfo de los Phillies de Philadelphia frente a los Marlins de Miami, su antiguo equipo, en un compromiso donde rozó la perfección durante casi todo su trayecto.

Luzardo trabajó por espacio de siete episodios completos, en los que apenas permitió dos carreras y fusiló a nueve bateadores por la vía del ponche. El siniestro mantuvo una efectividad impecable y llegó al séptimo capítulo con la pizarra en blanco, silenciando por completo a la ofensiva de Florida.

El jonrón de Esteury Ruiz arruinó la blanqueada

El dominio del serpentinero se vio ligeramente empañado en las postrimerías de su labor. Con dos outs en la séptima entrada, el velocista Esteury Ruiz descifró un envío de Luzardo y la depositó al otro lado de la barda con un corredor a bordo, sumando las únicas dos anotaciones de los Marlins en el encuentro.

A pesar de ese parpadeo, el venezolano se quedó a solo un ponche de registrar su tercer juego de la campaña con doble dígito en este departamento, consolidando una de sus presentaciones más sólidas en lo que va de calendario.

Entre la brillantez y la irregularidad en la rotación

La temporada de Luzardo refleja un contraste llamativo. Por un lado, el zurdo ha mostrado destellos de élite: en 10 de sus 15 aperturas totales ha permitido dos carreras limpias o menos.

Por otro lado, los colapsos esporádicos han inflado sus números generales. Actualmente acumula una efectividad de 4.20, un WHIP de 1.31 y una relación de 97 ponches frente a 27 bases por bolas en 85 entradas y un tercio de labor en la loma.

El cuerpo técnico confirmó que Luzardo asumirá una semana de doble apertura. Su siguiente reto será el próximo lunes, cuando salte al montículo en calidad de visitante contra los Nacionales de Washington, un duelo clave para estabilizar sus estadísticas globales.