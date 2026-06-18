MLB: Luis Arráez sigue inspirado y extiende su regadera de batazos con este jonrón

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Luis Arráez continúa añadiéndole picante a la lucha por el título de bateo de la Liga Nacional. Y es que para la doble jornada de este miércoles en el Truist Park ha conectado batazos de todo tipo, siendo el más reciente un cuadrangular para extender la ventaja de los Gigantes de San Francisco sobre los Bravos de Atlanta.

Luego de negociar un boleto en la primera entrada y posteriormente anotar tras un doble de Rafael Devers, su enorme swing llegó a la altura del segundo inning. Allí, con un compañero en circulación, le desapareció la bola al abridor JR Ritchie por todo el jardín derecho, a una distancia de 380 pies y con una velocidad de salida de 98.6 mph.

Es así como Luis Arráez sumó su tercer cuadrangular de la presente temporada. Parte de sus estadísticas, hasta los momentos, señalan 28 carreras impulsadas, 39 anotadas y .326 de promedio.

Vale recordar que en la continuación del encuentro del martes, que se completó en horas de la tarde de este miércoles, cerró su participación al ligar de 5-3 con doble y dos carreras anotadas.

Arráez sigue escalando entre los jonroneros venezolanos

Ciertamente, La Regadera no es un bateador que suele conectar cuadrangulares, pero cada vez que lo hace sin duda que se convierte en noticia. Si sumamos este, su cifra de por vida llegó a 39 para igualar la misma línea de Maicer Izturis (39) y José Castillo (39) en la casilla 83 entre peloteros venezolanos.

Por su parte, en cuanto a imparables ya suma 1.120 que lo mantiene en el puesto 35 entre sus coterráneos. Su objetivo a corto plazo es dejar en el camino a un histórico como Víctor Davalillo (1.122).