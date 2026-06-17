MLB: Ni la lluvia evita que Luis Arráez siga encendido con el madero

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Lo de Luis Arráez en la temporada 2026 de las Grandes Ligas no está siendo poca cosa. El toletero de los Gigantes de San Francisco ha caido como anillo al dedo en su nueva organización, y sus primeros meses están siendo un festival ofensivo, que además ha venido acompañado de un notable nivel defensivo.

El segunda base criollo ha recuperado su mejor versión dentro de la caja de bateo, esa que le fue esquiva en 2025. De momento, sus números son mucho más similares a los que nos ha tenido acostumbrados durante su carrera en Las Mayores, lo que lo tiene metido en la pelea por varios lideratos ofensivos.

Por ejemplo, este martes 16 de junio, Luis Arráez volvió a hacer gala de su tremenda capacidad de contacto, al conectar dos inatrapables a pesar de que la lluvia azotó con fuerza al Truist Park de Atlanta, y solo la suspensión del compromiso (que se reanuda este 17 de junio) evitó que la "Regadera" siguiera encendida.

La lluvia no puede con Arráez

Este martes 16 de junio, bajo una lluvia que obligó a suspender el juego para reanudarlo en la tarde de este 17 de junio, Luis Arráez siguió mejorando sus registros hiteadores de la temporada 2026, al conectar un sencillo y un doble en dos turnos consumidos en el duelo ante los Bravos de Atlanta en Truist Park.

De esta manera, el oriundo de San Felipe llegó a la excelente cifra de 90 inatrapables conectados en lo que va de zafra, para ocupar la segunda posición en este rengló dentro de la Gran Carpa, solo superado por Otto López, de los Marlins, quien tiene 98 hits.

Además, Luis Arráez batea por encima de los .320 puntos y son ya 23 los inatrapables que ha podido conectar, una cifra bastante buena pese a que solamente ha podido despachar dos cuadrangulares en lo que va de año.