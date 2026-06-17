Conoce los seis jugadores con más del 80% de probabilidad de ser cambiados

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La cuenta regresiva hacia la fecha límite de traspasos de las Grandes Ligas (MLB) ha comenzado de manera oficial, y los despachos de las franquicias arden en conversaciones. En este escenario de alta tensión, el reconocido periodista Jeff Passan ha arrojado luz sobre el mercado al revelar los nombres de las superestrellas que, con casi total seguridad, armarán sus maletas en las próximas semanas.

Existen seis jugadores de alto perfil que cuentan con un 80% o más de probabilidades de salir de sus actuales equipos, convirtiéndose en las piezas codiciadas que definirán el balance de poder de cara a la postemporada.

Los intocables que sí tienen precio (90% de probabilidad)

En la cúspide de la rampa de salida, tres peloteros comparten la máxima probabilidad de cambio, situándose en un abrumador 90%:

Aroldis Chapman: El veterano lanzador zurdo cubano sigue siendo uno de los brazos más cotizados del mercado por su experiencia en situaciones de máxima presión. Su velocidad y capacidad para cerrar juegos lo convierten en el refuerzo ideal para cualquier 'bullpen' con aspiraciones de campeonato.

Freddy Peralta: El abridor dominicano representa una pieza de valor incalculable para los equipos que buscan profundidad y calidad en su rotación de abridores. Su capacidad para abanicar bateadores genera un interés masivo en las oficinas de las Mayores.

Luis Arraez: El infielder venezolano, reconocido mundialmente por ser un cirujano del contacto y un habitual contendiente al título de bateo, es el imán perfecto para las ofensivas que necesitan consistencia y capacidad para ponerse en base en la parte alta de la alineación.

Los ases bajo la manga (85% y 80% de probabilidad)

Un escalón apenas por debajo se encuentran tres nombres que prometen generar una auténtica guerra de ofertas en el mercado:

El codiciado zurdo Tarik Skubal lidera este grupo intermedio con un 85% de opciones de ser canjeado. Skubal, considerado por muchos como uno de los abridores más dominantes y eléctricos de la liga en la actualidad, arrastrará un precio de retorno astronómico que solo los contendientes más agresivos podrán asumir.

Con ese mismo 85% aparece el receptor Ryan Jeffers, un perfil sumamente cotizado debido a la escasez de receptores con poder ofensivo e inteligencia detrás del plato en el béisbol moderno.

Finalmente, cerrando este exclusivo listado con un sólido 80% de probabilidad de cambio, se ubica el infielder venezolano Gleyber Torres. El camarero se presenta como una gran opción de impacto inmediato en el mercado de jugadores de cuadro, capaz de aportar una valiosa mezcla de poder y experiencia en postemporada a su nuevo destino.

Con las cartas sobre la mesa y los porcentajes dictados por la voz más autorizada de la prensa estadounidense, la ventana de transferencias entra en su fase más agresiva. El reloj corre y el destino de estas seis estrellas parece estar sellado lejos de casa.