MLB: ¡Intraficable! Eduard Bazardo blinda al bullpen de Seattle Mariners con nueva marca

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Eduard Bazardo continúa en la misma tónica al de la pasada temporada y se encamina a su mejor presentación en las Grandes Ligas. El lanzador venezolano se mantiene en su mejor versión en el morrito y se apuntó un nuevo hold para sellar la victoria de Seattle Mariners (3x1) ante San Francisco Giants, en la jornada de este martes 17 de junio.

Tras una actuación notable de Logan Gilbert de siete entradas de solo una carrera, el diestro entró en escena desde el T-Mobile Park para respaldar la labor de su abridor y cumplió con una labor impecable de un inning en blanco sin permitir hits y ponche propinado en apenas nueve lanzamientos. El pelotero criollo dejó todo servido para que el cerrador mexicano Andrés Muñoz pudiera el candado en el compromiso.

Eduard Bazardo se consolida en el bullpen de Seattle con tope personal

Una de las razones por la que el relevista está perfilado a concretar la mejor actuación de su carreras en Las Mayores es la por la cantidad de holds que colecciona en la primera mitad del 2026. Tras su desempeño frente a la franquicia de La Bahía, Bazardo registró su decimotercer holds de la campaña, la cual representa una nueva marca en una misma edición.

Gracias a su consistencia desde el morrito, el venezolano acumula una sólida efectividad de 2.23, 28 ponches y WHIP de 1.33 en 32.1 capítulos laborados, estadísticas que reflejan su importancia en los innings finales. El derecho ha respondido cada vez que ha sido llamado por el cuerpo técnico no solo convirtiéndose en un brazo clave para preservar ventajas y acercar a Seattle a la victoria, sino para mantener en el liderato (38-36) a su novena en la División Oeste de la Liga Americana.