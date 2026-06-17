MLB: Gerrit Cole recupera su mejor versión y guía la contundente victoria de los Yankees

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Gerrit Cole disipó las dudas sobre su ritmo de juego con una actuación de seis episodios completos en el triunfo de los Yankees de Nueva York ante los Medias Blancas de Chicago. El lanzador diestro toleró únicamente dos carreras, consolidando una apertura que devuelve la tranquilidad al cuerpo técnico neoyorquino tras su regreso a la actividad oficial.

El único parpadeo importante de Cole ocurrió en la primera entrada, cuando Andrew Benintendi descifró sus envíos y conectó un cuadrangular solitario. A partir de ese momento, el serpentinero ajustó su estrategia, localizó la recta de cuatro costuras con mayor precisión y dominó a la ofensiva de Chicago sin permitir libertades mayores.

Respaldo ofensivo inmediato para Nueva York

La labor del lanzador estuvo respaldada por una ofensiva agresiva que sentenció el encuentro de manera temprana. Para el cierre del cuarto episodio, la alineación de los Yankees ya había fabricado 11 carreras de ventaja, permitiendo que el mánager gestionara el juego con mayor comodidad. Con el marcador a favor, Cole administró sus recursos antes de ceder la segunda y última anotación en el sexto capítulo.

La principal noticia para la organización de los Yankees radica en el progreso físico de su lanzador estelar. Cole alcanzó los 90 pitcheos totales, superando por siete pitcheos su récord previo en las cuatro aperturas anteriores desde su reactivación. Este incremento en la carga de trabajo confirma que el proceso de dosificación está cumpliendo los objetivos médicos establecidos.

Con este resultado, Gerrit Cole mejora su récord personal a dos victorias y una derrota en la presente campaña. En un total de 28 entradas de labor, acumula una relación de 24 ponches y ocho bases por bolas concedidas, cifras que evidencian una mejoría progresiva en su control de la zona de strike. El siguiente compromiso programado para el abridor será ante la ofensiva de los Rojos de Cincinnati.