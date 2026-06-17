Justin Wrobleski emerge como el pilar de acero en la mermada rotación de los Dodgers

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Mantener el rumbo cuando las estrellas del equipo entran y salen de la lista de lesionados es el verdadero test de resistencia para un aspirante al título. Para los Los Angeles Dodgers, esa fuerza estabilizadora no ha venido de un contrato multimillonario ni de un veterano consagrado, sino del brazo del joven zurdo Justin Wrobleski.

En una temporada donde la rotación de los californianos ha tenido que hacer malabarismos con la salud de sus lanzadores, Wrobleski se ha plantado en la lomita con una consistencia de élite. Su dominio se refleja en un dato contundente de las Grandes Ligas (MLB): actualmente, solo cuatro abridores calificados en toda la Liga Nacional logran combinar una efectividad (ERA) por debajo de 3.00 con un control clínico de menos de 2.0 bases por bolas por cada nueve entradas (BB/9).

Este exclusivo grupo de cirujanos del montículo está compuesto por:

Cristopher Sánchez (Filis de Filadelfia)

Yoshinobu Yamamoto (Los Angeles Dodgers)

Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh)

Justin Wrobleski (Los Angeles Dodgers)

Un salvavidas de lujo

Que los Dodgers tengan a dos lanzadores en este selecto grupo habla del talento de su plantilla, pero el caso de Wrobleski es especialmente meritorio. Mientras nombres de peso como Blake Snell o Tyler Glasnow han lidiado con visitas a la lista de lesionados, el zurdo de 25 años ha asumido la responsabilidad de devorar entradas con una madurez impropia de su experiencia.

Tras su última apertura de seis entradas en blanco contra los Tampa Bay Rays (lograda además con apenas cuatro días de descanso), Wrobleski bajó su efectividad a un brillante 2.72. Su capacidad para atacar la zona de strike sin regalar pasaportes gratuitos ha sido el oxígeno puro que el cuerpo técnico de Dave Roberts necesitaba para no sobrecargar el bullpen.

El arte del control en la era del poder

En el béisbol moderno, donde se suele priorizar la velocidad pura a costa del control, el perfil de Wrobleski y sus compañeros de récord es casi de culto. Lanzar con un promedio menor a dos boletos por juego exige una precisión milimétrica. Aunque las métricas avanzadas a menudo debaten sobre la sostenibilidad de su bajo porcentaje de batazos en juego, la realidad sobre el terreno es indiscutible: Wrobleski no se mete en problemas por cuenta propia.

Con la segunda mitad de la campaña en el horizonte y la presión aumentando en la División Oeste, la consistencia del zurdo ha dejado de ser una grata sorpresa para convertirse en una necesidad competitiva. Los Dodgers buscan recuperar la salud de su arsenal, pero mientras tanto, tienen la certeza de que cada vez que Wrobleski toma la pelota, el juego está en manos seguras.